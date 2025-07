Trump annuncia dazi del 50% sul rame e al Brasile | il governo Lula gli restituisce la lettera | Von der Leyen | Con gli Usa potrebbe non essere più come prima

In un clima di tensione crescente tra Stati Uniti e Unione Europea, le recenti dichiarazioni di Trump sui dazi del 50% sul rame e la risposta del governo brasiliano aprono nuovi scenari. Von der Leyen sottolinea l'importanza di stabilizzare le relazioni con gli USA, mentre Confindustria esprime preoccupazione per tariffe già esistenti. La musica delle negoziazioni continua: quale sarà il prossimo passo?

Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Unione europea. La numero uno della Commissione Ue: "La priorità Ue è stabilizzare le relazioni con gli Usa". Il presidente di Confindustria: "Anche le tariffe del 10% ci preoccupano". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump annuncia dazi del 50% sul rame e al Brasile: il governo Lula gli "restituisce" la lettera | Von der Leyen: "Con gli Usa potrebbe non essere più come prima"

