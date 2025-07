Juventus Women ecco Pavan! Visite mediche al J Medical e poi il prestito al Como Women | il VIDEO con tutti i dettagli

Juventus Women si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di Matilde Pavan. Dopo aver superato con successo le visite mediche al J Medical, l’abilità della giovane centrocampista si unisce alla determinazione di una squadra in continua crescita. Ora, il suo prossimo passo sarà il prestito al Como Women, un’opportunità che promette di valorizzarne le qualità e di regalare emozioni ai tifosi. Scopri tutti i dettagli nel video esclusivo di JuventusNews24.

Juventus Women, il VIDEO dell'arrivo di Matilde Pavan al J Medical: tutti i dettagli sul futuro della nuova bianconera. (Inviato al JMedical, Mauro Munno) – Matilde Pavan sarà presto una nuova calciatrice della Juventus Women. Dopo una stagione importante, la giovane centrocampista sta per intraprendere una nuova avventura. Di seguito il video, realizzato da , del suo arrivo al J Medical per le visite mediche di rito ha segnato l'inizio di questa fase importante del suo percorso.