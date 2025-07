Mordano 3 fratelli rubano alluminio in un’azienda | il titolare li insegue e li fa arrestare

Una notte movimentata a Mordano, vicino Bologna: tre fratelli disoccupati e con precedenti hanno tentato di fuggire con un carico di alluminio rubato, ma grazie all’azione tempestiva dei carabinieri sono stati catturati prima che potessero seminare il panico. La loro bravata si è conclusa con l’arresto, dimostrando ancora una volta che la legge non ammette impunità. La vicenda mette in luce i rischi e le sfide della sicurezza locale.

Mordano (Bologna), 10 luglio 2025 - Hanno tentato di fuggire a bordo di un furgone carico di alluminio rubato, ma sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri dopo un inseguimento sull’autostrada A14. È finita così la notte di tre fratelli italiani di 31, 35 e 37 anni, tutti disoccupati e con precedenti, domiciliati in un campo nomadi dell’hinterland bolognese. I tre sono stati arrestati dai militari della sezione radiomobile della compagnia di Imola con l’accusa di furto aggravato in concorso. Tutto è cominciato con una telefonata concitata alla centrale operativa dei carabinieri di Imola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mordano, 3 fratelli rubano alluminio in un’azienda: il titolare li insegue e li fa arrestare

