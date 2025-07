Borsa | Milano debole con Iveco e la banche bene Cucinelli

Dopo un rincalzo storico, Piazza Affari si stabilizza attorno alla parità, con il Ftse Mib che mostra segnali di consolidamento. I mercati italiani riflettono cautela, penalizzati dalle prese di beneficio su alcuni titoli di spicco come Iveco e Unicredit, mentre Cucilinni si distingue tra le banche. La seduta si avvia a un clima di attesa, in attesa di decisioni cruciali e risposte da fonti istituzionali. Resta da capire se questa fase di consolidamento porterà nuove opportunità o segnalerà una fase di consolidamento più profonda.

Si muove attorno alla parità Piazza Affari dopo i primi scambi, con il Ftse Mib che ieri aveva aggiornato i massimi dal 2007. Il listino milanese cede lo 0,08%, appesantito da qualche presa di beneficio sulle banche, dopo le corse delle ultime sedute. Guidano i ribassi Iveco (-2,3%) e Unicredit (-0,9%), che attende il responso del Tar sul Golden Power. Fiacca anche Tim (-0,6%) e Mps (-0,7%), alla vigilia del cda di Mediobanca (-0,6%) che boccerà nuovamente l'offerta di Siena. Alleggerimenti su Bper (-0,6%) che entro oggi dovrà decidere se prorogare o meno l'opas sulla Banca Popolare di Sondrio (-0,5%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano debole con Iveco e la banche, bene Cucinelli

