Ferguson e Mikautadze la Roma sfida la Dea | Hojlund sullo sfondo

La Roma si sta preparando a sfidare la Lazio con una strategia decisa e innovativa, puntando su rinforzi di qualità come Ferguson e Mikautadze. Il mercato estivo, guidato da una direzione attenta, sta rivoluzionando ogni reparto, dall’attenta difesa alla vivace mediana, fino all’attacco rivisitato. Con un occhio rivolto anche sulla concorrenza e su Hojlund in particolare, la squadra di Mourinho promette emozioni e sorprese. La sfida è alle porte: cosa ci riserverà questa nuova avventura?

Non voleva sentir parlare di rivoluzione Ranieri parlando del mercato estivo, ma una bella rinfrescata è ciò che la Roma sta attuando in maniera abbastanza pesante. Grande attenzione su tutti i reparti da parte di Massara, da una difesa che passa dall'idea Mavropanos al centro all'occasione Tagliafico per la fascia ad un centrocampo pronto ad accogliere Rios come post Paredes, fino ad un attacco completamente rivisitato: Ferguson e Mikautadze sono due nomi caldissimi in tal senso, ma occhio al guanto di sfida lanciato dall'Atalanta.

Calciomercato Roma, il Brighton propone Evan Ferguson per l’attacco! Ecco la cifra che servirebbe l’attaccante irlandese - Il calciomercato della Roma si anima di novità emozionanti: il Brighton ha messo nel mirino Evan Ferguson, giovane talento irlandese, come possibile rinforzo per l’attacco giallorosso.

