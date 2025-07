Meldola ricostruzione post alluvione | al via i lavori sulla strada San Colombano-Castelnuovo

Meldola si anima con la ripresa dei lavori di ricostruzione post-alluvione, un segno tangibile della rinascita e della resilienza della comunità. La scorsa settimana sono partiti gli interventi sulla Strada San Colombano-Castelnuovo, zona duramente colpita da una frana durante gli eventi di maggio 2023. La sicurezza dei cittadini è al centro di questa operazione, che promette di restituire piena funzionalità a un percorso fondamentale. Un passo importante verso un futuro più solido e sicuro.

Sono iniziati la scorsa settimana i lavori di messa in sicurezza di un tratto della Strada San Colombano-Castelnuovo, interessata da un significativo movimento franoso durante gli eventi meteorologici del maggio 2023. L’intervento si concentra in prossimità di una curva che costeggia una parete. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

