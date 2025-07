Oddio ma cosa fa? Il super vip beccato così a Wimbledon | telecamera puntata sulla tribuna e tutti vedono

Immagina la scena: durante una battaglia tennistica di Wimbledon, il centro dell'attenzione si sposta su un VIP che, ignaro delle telecamere, si concede un sonnellino tra un punto e l'altro. La sua apparizione diventa virale in un lampo, scatenando reazioni su social e curiositĂ tra gli appassionati. Un momento imprevisto che dimostra come anche nel mondo del grande tennis, i momenti piĂą spontanei siano quelli che restano impressi.

Sul centrale di Wimbledon, tra il pubblico delle grandi occasioni radunato per la sfida tra Flavio Cobolli e Novak Djokovic, non è passata inosservata una scena curiosa che ha fatto rapidamente il giro dei social. Durante il tiebreak del primo set – poi vinto da Cobolli – un celebre volto del cinema è stato immortalato dalle telecamere mentre dormiva beatamente, incurante della tensione del momento. Il suo breve riposo non è sfuggito agli utenti della rete, che hanno dato libero sfogo all’ironia con meme e commenti pungenti. Il protagonista della siesta da prima fila è stato Hugh Grant, 64 anni, icona del cinema britannico e noto per pellicole come “Notting Hill” e “Quattro matrimoni e un funerale”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it