Von der Leyen obiettivi green invariati ma semplifichiamo

Ursula von der Leyen ribadisce che gli obiettivi climatici dell’Europa restano immutati, ma insiste sull’importanza di semplificare i processi per favorire investimenti e crescita. La presidente della Commissione europea sottolinea come prevedibilità, piuttosto che complicazioni burocratiche, sia la chiave per raggiungere con successo le sfide ambientali. In un momento di grande transizione, l’equilibrio tra chiarezza e semplificazione diventa fondamentale per il futuro dell’Europa.

"Vorrei essere chiara sullo spirito dei nostri sforzi di semplificazione. I nostri obiettivi climatici rimangono invariati. Perché per pianificare gli investimenti serve prevedibilità, non zigzag politici. Ma c'è differenza tra fissare obiettivi chiari e sovraccaricare le aziende di burocrazia ". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al settimo Forum economico franco-italiano Confindustria-Mefed a Roma.

