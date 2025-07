Roma Conferenza per la ripresa Ucraina

Roma si prepara ad accogliere i leader mondiali per la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, un appuntamento cruciale che riunisce 50 capi di Stato e di governo nei padiglioni di "La Nuvola". Un clima di sicurezza rafforzata avvolge la Capitale, pronta a discutere strategie di solidarietà e rinascita. La giornata promette interventi di spicco, tra cui quelli di Meloni, Zelensky e von der Leyen, segnando un passo fondamentale verso una soluzione condivisa.

9.35 Nella Capitale 50 capi di Stato e di governo stranieri che partecipano alla Conferenza per la ripresa dell'Ucraina. Oggi e domani nel compleso "La Nuvola" all'Eur è stata attivata una zona di sicurezza. Chiusa al traffico via Cristoforo Colombo, presidiata in più punti dalle forze di polizia. Oggi gli interventi della premier Meloni,del presidente ucraino Zelensky,della presidente dellComm.Ue von der Leyen del cancelliere tedesco Merz e del premier polacco Tusk. I lavori introdotti dal ministro degli Esteri, Tajani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il 10 e 11 luglio a Roma la Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina - Il 10 e 11 luglio, Roma si trasformerà nel centro nevralgico della rinascita ucraina con la Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina 2025, un evento di grande rilievo internazionale.

A Roma si apre oggi la "Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina". Intanto nuovo nuovo massiccio attacco russo, nella notte, su Kiev. Il racconto in diretta dalla capitale ucraina dall'inviata #GR1 @valeriafrasca Vai su X

“È con profonda indignazione che apprendiamo le condizioni inaccettabili in cui versano i Carabinieri impiegati per garantire la sicurezza della Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, prevista a Roma fino al 13 luglio 2025. Nonostante lo stanziamento di ingent Vai su Facebook

Roma, conferenza per la ricostruzione ucraina alla Nuvola di Fuksas - Presente la premier, Giorgia Meloni, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Si legge su ilmattino.it

Al via a Roma la Conferenza per la ripresa dell'Ucraina, Kiev cerca il suo piano Marshall - Mobilitare il sostegno internazionale per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina attirando investimenti privati senza i quali la ricostruzione, che secondo le stime della ... Scrive msn.com