La sinistra suona uno spartito logoro

La sinistra suona uno spartito logoro, cercando di ridisegnare il proprio ruolo in un contesto politico sempre più complesso. Mentre i segnali indicano una fase decisiva della legislatura, i partiti si contendono spazi, con tensioni e resistenze che rischiano di bloccare riforme imprescindibili. In questo scenario, il vero punto di svolta potrebbe essere proprio nelle prossime mosse: riusciranno le forze politiche a trovare un equilibrio tra riforme e opposizione?

Stiamo entrando nella fase decisiva della legislatura, i segnali sono chiari: i partiti cercano di conquistare spazi sul piano interno (la porta della politica estera è chiusa a chiunque dalla premiership di Meloni), emergono riforme che non hanno spazio di manovra in Parlamento (lo Ius Scholae), le sinistre alzano i decibel e l’ostruzionismo in Aula, il mandarinato delle magistrature e dell’alta burocrazia aumenta le sue incursioni nel campo della politica, il piccolo establishment editoriale crea un “caso” al giorno. Sono manovre che alla fine logorano chi il potere non ce l’ha, secondo la vecchia formula andreottiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La sinistra suona uno spartito logoro

In questa notizia si parla di: sinistra - suona - spartito - logoro

Dritto e Rovescio, Francesca Manzini le suona alla sinistra: "Sbeffeggiate" - Francesca Manzini si confronta con il dibattito acceso sul decreto Sicurezza durante Dritto e Rovescio, evidenziando come questa misura rappresenti un passo avanti per la tutela dei cittadini.

La sinistra suona uno spartito logoro | .it; In Onda, Senaldi spiana Appendino: Meloni sotto ricatto? Sono sciocchezze; Zelensky dal Papa, la moglie fa la turista al Colosseo | .it.

Grillo suona lo spartito di Robespierre e la sinistra lo segue ... - Poiché – come dice Roger Scruton – l’Europa è in mano di élite che hanno deciso di distruggere le identità nazionali e le loro culture, anche al prezzo di massacrare le economie dei ... Lo riporta ilfoglio.it