Furti di monili in casa di un' anziana | dopo le indagini della polizia denunciata la badante

Un vero e proprio dramma familiare scuote Mesagne: una dolce anziana vede sparire preziosi monili dall’amata casa, lasciandola sconvolta e vulnerabile. Le indagini della polizia, rapide ed efficaci, hanno portato alla luce il coinvolgimento della badante, denunciata per il furto dei ricordi più cari dell’anziana. Un episodio che evidenzia come, anche nelle situazioni più intime, la giustizia possa fare luce e restituire sicurezza.

MESAGNE - Erano "spariti" dalla sua abitazione diversi gioielli, dal valore di qualche migliaio di euro, al netto dell'importanza dal punto di vista affettivo. In pochi giorni gli agenti del commissariato di Mesagne sono risaliti alla presunta autrice: la badante dell'anziana vittima dei furti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

