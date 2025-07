Cosa succede intorno alle manovre di Trump e Netanyahu

L’attenzione è puntata sugli incontri diplomatici. Ma stanno succedendo e succederanno cose decisive anche sul campo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Cosa succede intorno alle manovre di Trump e Netanyahu

In questa notizia si parla di: cosa - succede - intorno - manovre

“Belve”, salta la puntata: cosa succede e il motivo - Colpo di scena per gli affezionati di "Belve", il programma cult di Rai 2: la terza puntata, prevista per martedì 13 maggio, non andrà in onda.

Morte del bimbo di 3 anni a Brunico, chiesta l’archiviazione per la madre. Le lesioni sul corpo del bambino sarebbero compatibili con un incidente domestico e con le manovre di rianimazione. Vai su Facebook

Cosa succede intorno alle manovre di Trump e Netanyahu; Manovre geopolitiche intorno al Conclave; Cina, Pechino lancia esercitazioni militari intorno a Taiwan.

Chi controlla Taiwan: "Jet e navi da guerra". Cosa succede ... - Il Tempo - Il ministero della Difesa della Repubblica di Cina ha riferito di aver intercettato otto navi da guerra e quarantadue ... Riporta iltempo.it

Taiwan, massima allerta per le manovre militari cinesi: «Navi della ... - Taiwan, massima allerta per le manovre militari cinesi: «Navi della Marina intorno all'isola» Le sette aree di restrizione aerea sono in quasi totale continuità dalla parte più orientale delle ... Scrive ilmessaggero.it