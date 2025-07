Arsenale di fuochi d' artificio tra le case | mezza tonnellata di botti che poteva saltare in aria

L'intervento delle forze dell'ordine ha messo fine a un vero e proprio arsenale di fuochi d’artificio illegali nascosto tra le case di Lissone. La Guardia di Finanza di Monza ha sequestrato oltre mezza tonnellata di botti pericolosi e 81mila articoli non sicuri, smascherando un traffico illecito che avrebbe potuto causare gravi incidenti. Questa operazione rappresenta un importante successo nella lotta alla contraffazione e al commercio abusivo, ma la battaglia contro questi rischi continua.

