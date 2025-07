Milano si getta dalla finestra | in casa la mamma morta Ipotesi omicidio-suicidio

Una scena drammatica scuote Milano: un uomo di 44 anni si è lanciato dalla finestra, lasciando dietro di sé la tragica scoperta della madre, vittima di ferite da taglio. Un episodio che solleva inquietanti interrogativi e mette in luce il dolore e le ombre che possono nascondersi nelle mura domestiche. La polizia indaga con cautela, cercando di rispondere a un enigma che sconvolge la comunità.

(Adnkronos) – Si è lanciato nel vuoto ed è morto. In casa dell’uomo di 44 anni la polizia ha trovato a terra la mamma, morta con diverse ferite d’arma da taglio. E’ successo questa mattina intorno alle 8.30 in via Scheiwiller nel quartiere Corvetto di Milano. Le volanti della questura sono entrate nell’appartamento, trovando il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it