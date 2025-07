Si getta dalla finestra a Milano in casa trovato il cadavere della madre | si ipotizza omicidio-suicidio

Tragedia a Milano: un uomo si è tolto la vita gettandosi dalla finestra, lasciando dietro di sé il tragico ritrovamento del corpo della madre con evidenti segni di violenza. Le autorità indagano per chiarire i motivi di questa dolorosa vicenda, che scuote la comunità milanese e ci ricorda quanto siano fragili i nostri legami familiari. Continua a leggere.

A Milano un uomo si è lanciato dalla finestra della sua abitazione in via Scheiwiller, nel quartiere Corvetto a Milano. In casa è stato trovato anche il corpo della madre con evidenti segni di taglio. Si ipotizza omicidio-suicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

