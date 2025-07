Inter i nerazzurri pronti per prendere parte al ritiro estivo? Giocatori richiamati per il 26 luglio presso il Centro Sportivo Moratti

L’attesa è finita: l’Inter si prepara a ripartire con entusiasmo e determinazione per la stagione 2025/26. I nerazzurri, reduci dal Mondiale per Club, si riuniranno il 26 luglio presso il Centro Sportivo Angelo Moratti, dando il via ufficiale alla preparazione estiva. Questo evento segna l’inizio di un nuovo capitolo ricco di sfide, speranze e obiettivi ambiziosi: un appuntamento imperdibile per tifosi e appassionati di calcio.

Inter, il raduno della squadra in vista della prossima stagione di Serie A al via il 26 luglio: i reduci dal Mondiale per Club arrivano in ritardo. L'Inter si prepara ufficialmente alla ripresa degli allenamenti per la stagione 202526. Il raduno della squadra è stato fissato per giovedì 26 luglio presso il Centro Sportivo Angelo Moratti, conosciuto come la Pinetina, storica sede degli allenamenti dei nerazzurri. Questo evento segnerà l'inizio della preparazione in vista dell'anno calcistico che sta per cominciare. I reduci del Mondiale per Club torneranno con qualche giorno di ritardo rispetto ai compagni.

