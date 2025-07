Incidente a Torino Borgo Po | scontro tra due scooter entrambi i centauri in ospedale e grosso ingorgo

Un incidente nel cuore di Torino ha coinvolto due scooter nel pomeriggio di ieri, creando un enorme ingorgo nel borgo Po. Entrambi i centauri sono stati trasportati in ospedale, fortunatamente con ferite non gravi. La scena, tra il ponte Regina Margherita e i corsi Casale e Gabetti, ha attirato l'attenzione dei passanti e rallentato il traffico urbano. La sicurezza stradale resta una priorità , e questo episodio ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione alla guida.

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 9 luglio 2025, all'incrocio tra il ponte Regina Margherita, corso Casale e corso Gabetti a Torino. A scontrarsi sono stati due scooter i cui conducenti sono rimasti entrambi feriti anche se fortunatamente in modo non grave. Sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - torino - scooter - entrambi

Incidente a Torino Madonna di Campagna: scontro tra due auto all'incrocio, una resta ribaltata su un fianco - Un incidente stradale ha scosso il quartiere Madonna di Campagna a Torino, oggi, giovedì 15 maggio 2025.

(? Alberto Giulini e Massimo Massenzio) La pista dell’incidente era stata abbandonata da tempo e oggi gli investigatori della squadra Mobile hanno fermato un uomo accusato di essere il responsabile dell’esplosione che si è verificata nella notte del 30 giug Vai su Facebook

Incidente a Torino Borgo Po: scontro tra due scooter, entrambi i centauri in ospedale e grosso ingorgo; Due incidenti in tangenziale sud: incendio di un furgone cassonato in marcia e poi moto che finisce a terra, code in entrambe le direzioni; Corso Torino, due anziani pedoni investiti mentre attraversano la strada: entrambi in ospedale.

Incidente a Torino Borgo Po: scontro tra due scooter, entrambi i centauri in ospedale e grosso ingorgo - Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 9 luglio 2025, all'incrocio tra il ponte Regina Margherita, corso Casale e corso Gabetti a Torino. Segnala torinotoday.it

Due incidenti in tangenziale sud: incendio di un furgone cassonato in marcia e poi moto che finisce a terra, code in entrambe le direzioni - Traffico nel caos nella mattinata di oggi, lunedì 7 luglio 2025, in tangenziale sud, dove sono avvenuti due incidenti in sequenza in direzione nord Milano- Come scrive torinotoday.it