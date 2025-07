Roma Conferenza per ricostruzione Kiev

Roma si prepara a ospitare una storica conferenza per la ricostruzione di Kiev, con 50 capi di Stato e di governo pronti a puntare il focus sulla ripresa dell’Ucraina. La Capitale si anima in un momento cruciale, con misure di sicurezza rafforzate e interventi di leader internazionali di grande rilievo. È un appuntamento che potrebbe segnare un nuovo capitolo di solidarietà e collaborazione europea. Resta con noi per scoprire gli sviluppi di questa importante iniziativa.

9.35 Nella Capitale 50 capi di Stato e di governo stranieri che partecipano alla Conferenza per la ripresa dell'Ucraina. Oggi e domani nel compleso "La Nuvola" all'Eur è stata attivata una zona di sicurezza. Chiusa al traffico via Cristoforo Colombo, presidiata in più punti dalle forze di polizia. Oggi gli interventi della premier Meloni,del presidente ucraino Zelensky,della presidente dellComm.Ue von der Leyen del cancelliere tedesco Merz e del premier polacco Tusk. I lavori introdotti dal ministro degli Esteri, Tajani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

A Roma la Conferenza sulla ricostruzione in Ucraina. Raid russi su Kiev Vai su X

Alla vigilia della Conferenza di Roma il vicepresidente banking alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo illustra le iniziative di sostegno a Kiev, focalizzate soprattutto sul settore privato, ma anche un programma di assistenza tecnica in fase di defin Vai su Facebook

