Strada chiusa tra Oleggio e Lonate | i lavori non sono ancora partiti

L’attesa si fa pesante lungo la Statale 527 tra Oleggio e Lonate Pozzolo, dove i lavori programmati sono ancora in stand by. Dopo aver installato il semaforo senza segnaletica e senza avvio delle opere, la situazione resta incerta, alimentando incertezza tra gli automobilisti. La chiusura totale prevista inizialmente sembra ancora lontana dall’essere avviata, lasciando spazio a domande e speranze di una ripresa rapida. La calma prima della tempesta o solo un ritardo temporaneo?

Nei giorni scorsi era stato posizionato il semaforo, ma senza segnaletica e per di più senza i lavori avviati. Tutto in stand by fra Oleggio e Lonate Pozzolo per i lavori lungo la strada Statale 527 che dovrebbero durare un mese e mezzo. Inizialmente si era prevista la chiusura totale della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Strada chiusa tra Oleggio e Lonate: i lavori non sono ancora partiti; Dietrofront sui lavori al ponte sul canale Villoresi, verrà rimosso il senso unico alternato; Oleggio-Lonate, lavori al ponte sul canale. Strada chiusa per un mese e mezzo.

