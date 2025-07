Graduatorie ATA 24 mesi come si compila l’allegato G | è anche possibile importare le sedi Domanda scelta scuole scade l’11 luglio

Se sei un assistente scolastico alle prime esperienze o un esperto in materia, sapere come compilare correttamente l'allegato G delle graduatorie ATA 24 mesi è fondamentale per ottenere le supplenze desiderate. Fino all'11 luglio, puoi importare le sedi per la scelta delle scuole tramite Istanze Online, garantendoti più facilità e precisione. Hai ancora dubbi? Scopri i dettagli e i suggerimenti di Pasquale Raimondo su Orizzonte Scuola TV!

Fino all'11 luglio è disponibile su Istanze online l'allegato G per la scelta delle scuole utili per l'attribuzione delle supplenze da graduatorie d'istituto di prima fascia ATA. Il 1° luglio, in diretta su Orizzonte Scuola tv, Pasquale Raimondo (Uil Scuola Rua) ha illustrato la compilazione della domanda. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scade l'11 luglio il termine per la compilazione dell'Allegato G, passaggio cruciale per gli aspiranti personale ATA inclusi nelle graduatorie 24 mesi che mirano alle supplenze per l'anno scolastico 2025/2026. L'adempimento segue la presentazione della dom

