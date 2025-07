MediaWorld cerca 23 figure per il nuovo negozio di Pradamano

MediaWorld, leader nell'elettronica di consumo, è pronta a conquistare Pradamano con un nuovo punto vendita! Con 23 posizioni aperte, questa è un’opportunità imperdibile per chi desidera far parte di un ambiente dinamico e innovativo. Se vivi in Italia e vuoi crescere in un’azienda all’avanguardia, non lasciarti sfuggire questa chance: il futuro ti aspetta a Udine Pradamano, dove il nuovo negozio aprirà entro l’anno.

MediaWorld, l’experience champion del settore dell’elettronica, prosegue il piano di investimenti e di espansione sul territorio. In vista dell’apertura del nuovo negozio di Udine Pradamano, che sarà inaugurato entro l’anno, sono aperte le candidature per diverse opportunità lavorative. Le posizioni sono aperte a tutti i residenti in Italia e sono di particolare interesse per coloro che già risiedono in zona. Sono 23 le figure ricercate per entrare a far parte della squadra MediaWorld. I nuovi talenti che saranno accolti nel team MediaWorld saranno il fulcro della proposta dell’insegna “Experience Champion”: persone motivate e orientate al cliente per offrire un’esperienza eccellente, basata sulla relazione, che porta soluzioni concrete grazie all’ampia gamma di prodotti tecnologici, elettrodomestici, prodotti di intrattenimento e servizi innovativi MediaWorld. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - MediaWorld cerca 23 figure per il nuovo negozio di Pradamano

In questa notizia si parla di: mediaworld - figure - negozio - pradamano

MediaWorld cerca 23 figure per il nuovo negozio di Pradamano; MediaWord apre a Pradamano, si cercano 23 figure; MediaWorld apre tre nuovi negozi in Italia e cerca personale: 48 assunzioni, ecco dove.

MediaWorld cerca 23 figure per il nuovo negozio di Pradamano - MediaWorld, l’experience champion del settore dell’elettronica, prosegue il piano di investimenti e di espansione sul territorio. udine20.it scrive

Opportunità a Pradamano: MediaWorld cerca personale per il nuovo store in Friuli - PRADAMANO (UDINE) – MediaWorld accelera i lavori per l’inaugurazione del nuovo punto vendita all’interno del centro commerciale di Pradamano, e apre ufficialmente la selezione per 23 nuove assunzioni. Lo riporta nordest24.it