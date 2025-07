Metropolitana linea 1 ferma tra Palestro e Pasteur Arrivano gli autobus sostitutivi

Milano si prepara a una mattinata complessa per i pendolari della linea 1, interrotta tra Palestro e Pasteur a causa di un tragico incidente. ATM ha attivato autobus sostitutivi, anche se le condizioni del traffico potrebbero influire sui tempi di percorrenza. Ricordiamo ai viaggiatori di pianificare con anticipo gli spostamenti e di monitorare costantemente gli aggiornamenti ufficiali. Per…

Milano ‚ÄstMattinata difficile per i pendolari che utilizzano la linea 1 della metropolitana di Milano.¬†Poco prima delle 9.30, infatti, la linea rossa √® chiusa tra le fermate di Palestro e¬†Pasteur a causa di un suicidio. Atm ha fatto sapere tramite i suoi canali social che verranno predisposti¬†autobus sostitutivi, compatibilmente con le condizioni del traffico e che non √® possibile utilizzare l‚Äôinterscambio con la M2 alla stazione di Loreto. Per chi deve cambiare con la¬†M2 √® suggerito di scendere alla fermata di Cadorna.?? M1 √® chiusa tra Palestro e Pasteur dopo un suicidio. Sono in arrivo bus sostitutivi, compatibilmente con le condizioni del traffico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Metropolitana, linea 1 ferma tra Palestro e Pasteur. Arrivano gli autobus sostitutivi

In questa notizia si parla di: linea - metropolitana - palestro - sostitutivi

Metropolitana di Napoli, la Linea 1 chiude in anticipo per due giorni: gli orari delle ultime corse - La metropolitana di Napoli, Linea 1, chiuderà in anticipo mercoledì 28 e giovedì 29 maggio 2025 per consentire lavori di verifica e manutenzione.

Metropolitana, linea 1 ferma tra Palestro e Pasteur. Arrivano gli autobus sostitutivi; Metro M1 di Milano interrotta tra Palestro e Pasteur per soccorso a un passeggero: cosa sta succedendo; Ragazzino di 14 anni si getta sotto metro a Milano: morto.

METRO MILANO/ Suicidio, linea M1 (rossa) sospesa tra Palestro e Pasteur ... - Si è verificato un caso di suicidio nella stazione della metropolitana della linea rossa M1 di Loreto, è stata interrotta la circolazione fra le stazioni di Palestro e Pasteur ... Lo riporta ilsussidiario.net

Guasto sulla linea rossa della metropolitana di Milano: ripresa la ... - I treni della metropolitana della linea rossa sono fermi dalla stazione di Villa San Giovanni a Palestro per un guasto all'impianto elettrico. Da fanpage.it