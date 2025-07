Novara | per Le Notti di Cabiria arriva Come cucinare uno smartphone

Preparati a un'estate all'insegna dell'arte e dell'innovazione a Novara! Venerdì 11 luglio, nel suggestivo giardino di Palazzo Natta, Cabiria Teatro torna con una spettacolare produzione che unisce divertimento e riflessione, all’interno della rassegna che da otto edizioni anima le serate culturali della città. Un evento imperdibile per tutta la famiglia, dove il teatro incontra la creatività contemporanea, lasciando il pubblico con il fiato sospeso e il cuore aperto.

Venerdì 11 luglio, alle 21 nel giardino di Palazzo Natta, Cabiria Teatro torna in scena all'interno della rassegna che da otto edizioni anima l'estate culturale della città di Novara, con una nuova produzione tout public realizzata nell'ambito del progetto "Stagelife. Il palcoscenico della vita". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: novara - cabiria - notti - arriva

Proseguono "Le Notti di Cabiria": a Novara in scena "Dire fare baciare lettera testamento" - Proseguono le magiche Notti di Cabiria a Novara, un evento che incanta grandi e piccini con uno spettacolo coinvolgente e ricco di emozioni.

Novara, nuovi appuntamenti per "Le Notti di Cabiria" http://dlvr.it/TLmhdX Vai su X

Sarebbe stata l'unica data italiana del tour europeo per la rassegna Le notti di Cabiria Teatro Vai su Facebook

Novara: per Le Notti di Cabiria arriva Come cucinare uno smartphone; Novara, “Notti di Cabiria” dal mix di Shakespeare al segreto per cucinare lo smartphone; Le Notti di Cabiria propone questa settimana un doppio spettacolo.

Novara: per "Le Notti di Cabiria" arriva "Come cucinare uno smartphone" - Venerdì 11 luglio, alle 21 nel giardino di Palazzo Natta, Cabiria Teatro torna in scena all'interno della rassegna che da otto edizioni anima l'estate culturale della città di Novara, con una nuova ... Si legge su novaratoday.it

"Le Notti di Cabiria": nel giardino del Museo Faraggiana va in scena "Essere o non essere" - L'appuntamento è alle 21,30 nel giardino del Museo Faraggiana con lo spettacolo "Essere o non essere". Lo riporta novaratoday.it