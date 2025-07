Traffico Lazio del 10-07-2025 ore 09 | 30

Buongiorno, automobilisti del Lazio! Ecco le ultime notizie sul traffico alle 09:30 del 10 luglio 2025: la rete autostradale regionale si presenta nel complesso scorrevole, con alcune eccezioni. Ricordate che lo svincolo di Torrenova in entrata da Napoli è chiuso fino al 15 luglio per lavori. Inoltre, oggi e domani, la conferenza sull’Ucraina si svolge al centro congressi La Nuvola all’Eur, mentre sulla Cristoforo Colombo si segnalano deviazioni a causa di chiusure temporanee. Restate sintonizzati per aggiornamenti

luce verde Lazio o saluto dalla redazione traffico nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio laziale sulla diramazione Roma Sud chiuso per lavori fino al prossimo 15 luglio lo svincolo di Torrenova in entrata direzione Napoli a Roma oggi e domani venerdì 11 luglio al centro congressi la nuvola all'Eur la conferenza sul Ucraina chiusure deviazioni sulla Cristoforo Colombo da Largo Pella fino alle rampe di immissione per la Roma Fiumicino disciplina provvisoria di traffico anche su diverse strade adiacenti il centro congressi deviazioni anche per moltissime linee di bus da Inizio servizio chiusa la stazione della metro B Eur Fermi inevitabile la formazione di rallentamenti e code per il traffico di zona resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino Atina superiore Atina inferiore In entrambe le direzioni riapertura prevista per fine settembre deviazioni sulla provinciale 259 per lavori notturni sulla diramazione Roma Sud chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina il tratto tra Monte Porzio e San Cesareo verso Napoli sulla Roma Napoli dalle 21 alle 6 chiuso lo svincolo di San Vittore in entrata direzione Roma