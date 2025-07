Gaza 24 morti in raid israeliani Fonti mediche | Molti bambini e donne tra vittime

La crisi a Gaza si acuisce drammaticamente: almeno 24 vittime, tra cui molti bambini e donne, sono state uccise negli ultimi raid israeliani. La situazione, già complessa, rischia di precipitare ulteriormente, lasciando dietro di sé un bilancio di dolore e distruzione che interroga il mondo intero. È fondamentale monitorare gli sviluppi di questa tragedia umanitaria e promuovere un impegno per la pace e la tutela dei civili coinvolti.

(Adnkronos) – Sono almeno 24 le persone rimaste uccise dall'alba di oggi, giovedì 10 luglio, nella Striscia di Gaza. Lo riporta la tv satellitare al-Jazeera, che cita fonti degli ospedali dell'enclave palestinese che nel 2007 finì sotto il controllo di Hamas e che dal 7 ottobre del 2023 è teatro di operazioni militari israeliane contro .

