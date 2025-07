Gattini appena nati abbandonati in uno scatolone | salvati dalla polizia municipale | FOTO

Una scena triste si è trasformata in un inno alla speranza, grazie al rapido intervento della polizia municipale di Trentola Ducenta. I gattini, abbandonati in uno scatolone, hanno trovato un salvatore e ora stanno ricevendo cure e amore. È un esempio di come l'attenzione e la solidarietà possano fare la differenza, dimostrando che ogni vita merita di essere salvata e protetta.

Una storia a lieto fine quella avvenuta nella giornata di ieri (9 luglio) nelle strade di Trentola Ducenta, dove alcuni gattini appena nati sono stati ritrovati abbandonati in uno scatolone. A fare la triste scoperta è stata la polizia municipale, intervenuta con tempestività sul posto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

