Un nuovo progetto cinematografico parte da Piacenza | il tema è la donazione degli organi

Un nuovo progetto cinematografico nasce a Piacenza, puntando i riflettori sul delicato tema della donazione degli organi. ‚ÄúBriciole al cielo‚ÄĚ √® il cortometraggio che, tra le suggestive cornici di Genova e Torino, intende affrontare con sensibilit√† e profondit√† questa tematica cruciale. Prodotto dal Cineclub Piacenza ‚ÄúGiulio Cattivelli‚ÄĚ, questa iniziativa promette di stimolare riflessioni e speranze, unendo arte e impegno sociale per fare la differenza.

Parte da Piacenza un nuovo progetto cinematografico che si occupa del tema della donazione degli organi. ‚ÄúBriciole al cielo‚ÄĚ √® il titolo del cortometraggio che sar√† girato a Genova e a Torino ma che √® prodotto dal Cineclub Piacenza ‚ÄúGiulio Cattivelli‚ÄĚ. Lo stesso Cineclub che ha ottenuto lo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: piacenza - progetto - cinematografico - tema

Talento a KM Zero, alla Cattolica il nuovo progetto per coltivare e trattenere il futuro a Piacenza - Talento a km zero alla Cattolica: un innovativo progetto che mira a trasformare Piacenza nel cuore pulsante di giovani promesse e menti brillanti.

Un nuovo progetto cinematografico parte da Piacenza: il tema è la donazione degli organi; Fare Cinema, concluso il corso di alta specializzazione con Giorgio Diritti; Oltre il confine: al liceo Canova un progetto di rete sul linguaggio cinematografico.

'XNL Aperto', a Piacenza nuovo progetto arti contemporanee - Un nuovo progetto dedicato alle arti contemporanee nasce a Piacenza dalla sinergia tra istituzioni pubbliche e soggetti privati del territorio, unendo città e campagna, un programma di ... Riporta ansa.it

Rayan Linch, inedito progetto espositivo a Piacenza - 'Rayan Lynch', inedito progetto espositivo ideato dall'omonimo poliedrico artista in collaborazione con Michele Votto ed il Comune di Piacenza, è il titolo di una mostra - Lo riporta ansa.it