Mazda 6e la prova su strada della nuova berlina elettrica

Mazda 6e, la nuova berlina elettrica, segna l'ingresso dei giapponesi nel mondo delle auto a emissioni zero con stile e convenienza. Restando fedele al design raffinato di Mazda, questa vettura combina tecnologia all’avanguardia e un prezzo competitivo, offrendo un’alternativa intrigante nel segmento delle berline elettriche. Appena si mette alla prova su strada, si rivela una scelta promettente per chi cerca eleganza, prestazioni e sostenibilità in un unico pacchetto.

Con Mazda 6e, i giapponesi entrano nel mondo delle berline elettriche con una proposta concreta e dal prezzo interessante. La nuova Mazda 6e prende il posto della vecchia Mazda 6 a motore termico e lo fa senza trasformarsi in un crossover (per quello c'è già la MX30 sia elettrica, sia con range extender) e mantenendo un design che non stacca con le linee di Mazda nonostante la piattaforma sia presa in prestito. I numeri di Mazda 6e. Appena si sale a bordo si nota che l'ambiente è diverso rispetto al solito, c'è qualcosa che prima non avremmo mai visto su una creazione dei giapponesi: l'enorme tablet a sbalzo da 14,6" posto al centro dell'abitacolo.

