TFA sostegno INDIRE art 6 triennalisti | ecco quando sarà pubblicata la graduatoria

Se sei tra i candidati del TFA sostegno INDIRE art. 6 triennalisti, l’attesa sta ormai per finire. Con le iscrizioni scadute e le domande già in fase di valutazione, molti si chiedono quando sarà pubblicata la graduatoria. La buona notizia è che presto avremo una risposta ufficiale: ecco tutto quello che devi sapere sui tempi di pubblicazione e le prossime fasi. Restate sintonizzati per non perdere nessun aggiornamento!

Sono scadute le iscrizioni al TFA percorso sostegno INDIRE per docenti con tre anni di servizio ai sensi dell'art. 6 del DL 712024. Gli aspiranti che hanno presentato la domanda sono in attesa di conoscere l'esito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - Il Presidente Francesco Manfredi annuncia un ambizioso obiettivo: formare 19mila docenti specializzati in sostegno entro dicembre 2025.

Sostegno, CORSI INDIRE PER TRIENNALISTI: ecco i BANDI PUBBLICATI, I POSTI DISPONIBILI E LE PAGINE DELLE UNIVERSITÁ di riferimento. Quali sono i REQUISITI DI ACCESSO? Facciamo chiarezza (AGGIORNATO) Vai su Facebook

Corsi sostegno, triennalisti, maxi-piano da 52.622 posti: primo ciclo con 20.700 università più 5.850 INDIRE. Ecco il DECRETO ministeriale Vai su X

TFA sostegno INDIRE art. 6 triennalisti: ecco quando sarà pubblicata la graduatoria; Indire sostegno, percorsi per triennalisti e abilitati all’estero: le faq del Ministero chiariscono alcuni aspetti importanti; Corsi sostegno INDIRE 2025, ecco le FAQ ufficiali: il punto su sedi, esami, corsi a luglio e agosto. RISPOSTE.

Proroga domande corsi INDIRE sostegno per triennalisti: c’è tempo fino alle 17.00 del 9 Luglio - L'INDIRE ha comunicato la proroga della scadenza per le iscrizioni ai corsi sul sostegno per i docenti con 3 anni di servizio (triennalisti). Secondo ticonsiglio.com

Sostegno Indire per triennalisti, arriva la proroga di 24 ore: domande entro il 9 luglio alle 17,00 – NOTA UFFICIALE - 77 del 24 aprile 2025, INDIRE ha pubblicato gli avvisi relativi a: Art. Si legge su tecnicadellascuola.it