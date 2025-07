Giallo a Roma cade da una terrazza durante una lite e muore Si indaga per omicidio

Il mistero avvolge la tragica morte di Adriano Gneo, il 48enne caduto dalla terrazza durante una lite nel quartiere di Grotte Celoni a Roma. La scoperta avvenuta una settimana dopo solleva numerosi interrogativi: si tratta di un tragico incidente o di un omicidio spinto da oscure motivazioni? La procura ha aperto un’indagine per chiarire questa intricata vicenda, mantenendo alta l’attenzione sulla verità che potrebbe emergere.

È giallo sulla morte di Adriano Gneo, 48 anni, trovato senza vita il 2 luglio scorso intorno alle 18, sotto la sua abitazione in via Pietro Cardella 18, nel quartiere di Grotte Celoni, a Roma. Un decesso, di cui si è avuta notizia una settimana dopo, contornato da una serie di punti interrogativi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Cade dal terrazzo durante una lite e muore, si indaga per omicidio - Secondo gli investigatori il movente del delitto è un debito di 60mila euro ... Scrive msn.com