Percoto Canta la semifinale a Cividale del Friuli sabato 12 luglio 

Saranno le voci e le storie di 25 giovani artisti, provenienti da ogni angolo d'Italia, a dare vita alla semifinale della 38ª edizione di Percoto Canta. Il contest che ha portato la piccola frazione di Pavia agli onori delle cronache nazionali per aver rappresentato il trampolino di lancio di cantanti famosi in tutto il Belpaese, approda quest'anno per la prima volta a Cividale del Friuli sabato 12 luglio alle 21 nell'ex chiesa di San Francesco. Un appuntamento attesissimo, quello con la semifinale, perché rappresenta una tappa cruciale per chi sogna di calcare il palco della finalissima del concorso canoro nazionale tra i più longevi e partecipati d'Italia.