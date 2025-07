Viareggio gravissimo incidente all’alba sul lungomare

Viareggio piange un grave incidente avvenuto nelle prime ore del mattino sul lungomare: due giovani, appena maggiorenni, sono stati coinvolti in uno sfortunato episodio che ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. L’allarme scattato alle 3.40 del 10 luglio ha portato l’intervento delle forze dell’ordine e delle ambulanze, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni dei ragazzi. La comunità si stringe intorno alle famiglie coinvolte, sperando in una pronta ripresa.

Viareggio, 10 luglio 2025 - Due ragazzi di Viareggio, uno del 2005 e l’altro del 2006, sono ricoverati in condizioni gravissime dopo un drammatico incidente avvenuto intorno alle 3.40 della notte del 10 luglio sul viale a mare, nella zona del Principe di Piemonte. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, ma non si esclude che i due giovani possano aver fatto tutto da soli, la coppia stava viaggiando su uno scooter. L’allarme è scattato nel cuore della notte: sul posto sono intervenute l’automedica, la Misericordia di Capezzano Pianore e la Croce Verde di Viareggio. I soccorritori hanno trovato i due ragazzi in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it