Juventus assalto a Karim Adeyemi per l’attacco

La Juventus torna alla carica con decisione su Karim Adeyemi, il giovane talento tedesco del Borussia Dortmund, nel tentativo di rivoluzionare l’attacco e rinvigorire la rosa. Dopo un primo interesse già manifestato lo scorso anno, i bianconeri sono pronti a sfidare la concorrenza per assicurarsi le sue qualità dinamiche e offensive. La grande scommessa sulla fresca energia di Adeyemi potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa per la squadra di Allegri.

Rispunta il nome di Karim Adeyemi per rinforzare l’attacco La Juventus punta con decisione su Karim Adeyemi per rivoluzionare il reparto offensivo. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attaccante tedesco del Borussia Dortmund, classe 2002, è tornato prepotentemente nel mirino dei bianconeri, che già l’anno scorso avevano tentato un approccio. Con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, assalto a Karim Adeyemi per l’attacco

In questa notizia si parla di: karim - adeyemi - juventus - attacco

Il nome di Karim #Adeyemi torna a scaldare il mercato della #Juventus per l'attacco. Un profilo di grande velocità, tecnica e imprevedibilità per completare il reparto. ? Sarebbe lui l'innesto giusto per il tridente della #Juve? Diteci la vostra! LEGGI TUT Vai su Facebook

Juve, Adeyemi tra i possibili rinforzi in attacco; Calciomercato: dopo David la Juventus punta Adeyemi per rinforzare l’attacco; Juventus, prima offerta al Borussia Dortmund per Adeyemi: i dettagli.

Le priorità della Juventus sul mercato, un esterno destro e i rinforzi in attacco: Dodo e Adeyemi in lista - La Juventus pensa a Dodo per la fascia e torna su Adeyemi: la situazione e le richieste di Fiorentina e Borussia Dortmund. Si legge su msn.com

Calciomercato Juve, la situazione dei bianconeri per comprare Adeyemi. Cosa manca ancora? - La situazione attuale dei bianconeri Il calciomercato Juve entra nel vivo, e tra le tante piste esplorate dalla dirigenza bian ... Lo riporta calcionews24.com