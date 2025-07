I ladri rubano le chiavi di casa dall' auto parcheggiata a Riva presso Chieri e svaligiano l' appartamento a Torino San Donato | Non fate come noi

Un episodio che mette in allerta: una famiglia di Torino è stata vittima di un furto che ha avuto conseguenze devastanti. I ladri, approfittando di un momento di distrazione, hanno rubato le chiavi dall'auto e svaligiato l’appartamento senza lasciare tracce. Un richiamo a non sottovalutare mai i rischi e a prendere tutte le precauzioni possibili. Perché, come racconta questa famiglia, la sicurezza non va mai data per scontata.

Una famiglia residente in via Cibrario a Torino è stata vittima di una banda di ladri che lo scorso sabato, 5 luglio 2025, ha svaligiato la loro casa. Ha deciso di raccontare a TorinoToday che cosa è accaduto. "Quel giorno - raccontano i coniugi - abbiamo pensato di pranzare fuori porta in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

