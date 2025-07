Oricola rilancia l’industria | imprese e istituzioni uniscono le forze per crescere

L'occasione segna un passo importante per l’economia locale: imprese e istituzioni di Oricola si uniscono per rilanciare l’industria, superare le sfide e attirare nuovi investimenti. Nel cuore della Piana del Cavaliere, lo stabilimento Elthub ha ospitato un dialogo strategico tra il mondo imprenditoriale e le autorità regionali, affinché insieme possano costruire un futuro di crescita sostenibile e prosperità. Un'iniziativa che promette di trasformare il territorio in un polo di eccellenza.

Nel cuore dello stabilimento Elthub di Oricola si è svolto un confronto di rilievo tra il tessuto imprenditoriale della Piana del Cavaliere e le istituzioni regionali. Organizzato con determinazione dal consigliere regionale Gianpaolo?Lugini, l'incontro ha registrato una partecipazione massiccia: erano presenti la quasi totalità delle imprese locali, i sindaci di Carsoli, Pereto, Rocca di Botte e Oricola, oltre all'assessore regionale Tiziana?Magnacca, confermando il carattere unitario dell'iniziativa.

