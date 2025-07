Coda fra i caselli di Chieti e Francavilla all' indomani del blocco in autostrada per un veicolo in fiamme

Un'odissea sui binari dell'autostrada A14 tra Chieti e Francavilla, dove una coda di un chilometro si è formata a causa di un veicolo in fiamme, creando pesanti disagi nel traffico. La situazione si aggrava anche nel pomeriggio di ieri, con ulteriori criticità sulla carreggiata opposta, tra Val di Sangro e altri punti chiave. E mentre le squadre di soccorso operano senza sosta, gli automobilisti sono invitati a pazientare e pianificare percorsi alternativi.

Coda di 1 chilometro, sull'autostrada A14, dal km 384, fra i caselli di Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, per un veicolo in avaria. E pesanti disagi si sono registrati anche nel pomeriggio di ieri, dove sull'altra carreggiata, in direzione nord, fra i caselli di Val di Sangro e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: caselli - coda - chieti - francavilla

