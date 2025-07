Sport in tv giovedì 10 luglio | programma e orari di tutti gli eventi

Giovedì 10 luglio si preannuncia un giorno imperdibile per gli appassionati di sport in tv, con eventi di livello mondiale che tengono incollati davanti agli schermi: dalle emozionanti semifinali di Wimbledon alla tappa del Tour de France, senza dimenticare volley, basket femminili e l’Atletica Nembro. Resta con noi per scoprire orari, approfondimenti e dirette esclusive su Sportface Tv. Per non perdere nemmeno un istante, scarica subito l’app gratuita su Android o iOS.

Giovedì 10 luglio si presenta ricco di eventi di sport in tv, con l’inizio delle semifinali di Wimbledon per il tennis, la sesta tappa del Tour de France, il volley e il basket femminili e il Meeting di Nembro di atletica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. MATTINA. 09.00 Canoa slalom, Mondiali JU23 Foix: semifinali e finali K1 Under 23 – YouTube Planet Canoe 11. 🔗 Leggi su Sportface.it



