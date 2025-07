Torre Astura è aperta la spiaggia?

Finalmente, dopo mesi di attesa e incertezza, la spiaggia di Torre Astura ha aperto le sue porte al pubblico! I visitatori possono ora godersi le splendide acque e la natura incontaminata di questo angolo di paradiso, che si prepara a regalare emozioni indimenticabili fino alla fine della stagione. Preparati a vivere un’estate all’insegna del relax e delle scoperte: la tua avventura a Torre Astura ti aspetta!

Aggiornamento 10 Luglio 2025 Da quanto leggiamo sui gruppi Facebook di Torre Astura, ieri ha aperto finalmente la spiaggia di Torre Astura Aggiornamento 3 Luglio 2025 Nonostante la prevista riapertura al pubblico per il 1° luglio 2025, com’è consuetudine estiva, molti visitatori si sono ritrovati di fronte al cancello ancora serrato. L’accesso regolare, previsto fino al 31 agosto (con aperture limitate nel weekend di settembre), non è stato ancora garantito, e diversi utenti sui social lamentano la mancata apertura. Secondo un post condiviso in un gruppo locale, molti si domandano: “Salve quando apre Torre Astura domani e il 1 luglio come è possibile ancora chiusa. 🔗 Leggi su Funweek.it

