Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7 è un pieghevole finalmente per tutti

Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7 è il rivoluzionario smartphone pieghevole che unisce eleganza, potenza e praticità, rendendo obsoleti i vecchi modelli. Con uno spessore ridotto e un peso più leggero, questa innovazione si avvicina sempre di più a un dispositivo “Ultra” senza compromessi. Ora, l’unico ostacolo restante è il prezzo, ancora molto...

Samsung riduce di molto lo spessore e il peso del suo smartphone che si piega a libretto, senza rinunciare a specifiche tecniche degne di un “Ultra”. Il nuovo Z Fold 7 ora può davvero ambire a sostituire uno smartphone tradizionale. L’ultimo scoglio è il prezzo, ancora molto. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 7 è un pieghevole finalmente per tutti

