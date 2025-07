OpenAI sfida Google | un browser senza link per scalzare Chrome dal trono

OpenAI sfida Google con un rivoluzionario browser senza link, pronto a scalzare Chrome dal trono. Immagina un'interfaccia completamente basata sul linguaggio naturale, come ChatGPT, dove le ricerche sono superflue e l'intelligenza artificiale fornisce risposte immediate e precise. Una vera rivoluzione nel modo di navigare, che potrebbe cambiare per sempre il nostro rapporto con il web. È l'inizio di una nuova era digitale, destinata a trasformare le nostre abitudini online.

