Visita alla Brigata Aosta del capo di Stato Maggiore dell’Esercito | focus su reparti innovazione e professionalità

Un momento di grande importanza per la Brigata “Aosta”, cuore operativo dell’Esercito in Sicilia, ha segnato la recente visita del Capo di Stato Maggiore, Generale Carmine Masiello. L’attenzione si è concentrata sui reparti dell’innovazione e della professionalità, elementi fondamentali per il futuro delle forze armate italiane. Un incontro che ha rafforzato il legame tra istituzioni e personale, sottolineando l’impegno costante nel garantire eccellenza e sicurezza.

I Reparti della Brigata "Aosta", presidio operativo dell'Esercito in Sicilia, sono stati al centro della visita istituzionale del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello che ha raggiunto la Città dello Stretto per incontrare il personale e approfondire le.

