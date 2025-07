Entrano in un supermercato prelevano i soldi dalla cassa e scappano via

Una notte di tensione ad Anagni, in via Beguinot, dove tre ladri, approfittando delle ore notturne, hanno forzato la serranda di un supermercato, attivando l’allarme. Nonostante l’intervento tempestivo del sistema di sicurezza, i malviventi sono riusciti a prelevare i soldi dalla cassa e a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Un episodio che riaccende l’allarme sulla sicurezza dei cittadini e dei commerci locali.

. Il fatto ad Anagni, in via Beguinot. I ladri, verso le ore 3 di notte, si sono introdotti nell'esercizio commerciale forzando la serranda facendo scattare anche l'allarme di sicurezza, che però non gli ha impedito di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: entrano - supermercato - prelevano - soldi

Entrano in un supermercato, prelevano i soldi dalla cassa e scappano via; Supermercati, farmacie e tabacchi come banche: si potrà prelevare contante al loro interno.