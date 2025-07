Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2025 ore 09 | 40

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio per restare sempre aggiornati sulla viabilità. Oggi vi segnaliamo code e rallentamenti tra Roma Nord e Sud, con particolare attenzione alla Tiburtina, Aurelia e l'A24, dove il traffico è intenso e in lento scorrimento. Rimanete con noi per scoprire come affrontare al meglio le vostre tratte quotidiane e vivere una mobilità più serena.

Astral infomobilità Bentrovati ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio avremo con il raccordo dovevi Michael Schumacher incidente tra diramazione Roma nord della Tiburtina e proseguendo tra la diramazione Roma sud e laghi del mare mentre ne stai nel traffico ora a letto dal primo fare Aurelia tra Ardeatine a Pietra prestine Tiburtina spostiamo Urbano della A24 dove traffico si presenta fortemente rallentato tra Togliatti e tangenziale est in direzione centro Mentre il terzo posto Vi sono delle code all'altezza di Tor Cervara traffico rallentato sulla Roma Fiumicino tra l'ansia del Tevere Ponte Magliana direzione Eur delle cose interessano La Flaminia terra accordi vi due punti 10 nel centro della capitale situazione analoga sulla Salaria con rallentamenti nei pressi dell'aeroporto dell'Urbe incolonnamenti sull'Aurelia in direzione Malagrotta andiamo sulla Pontina dove traffico rallenta alla tesi Pomezia indirizzi Roma proseguendo troviamo delle cose tra spinaci di raccordo anulare sempre direzione capitale troviamo delle code anche sulla via del mare 3 Bernocchi Per quanto riguarda trasporto ferroviario sospesa la circolazione della linea fl6 Roma Napoli via Cassino tra Sparanise e Caserta a causa dell'intervento dei Vigili del Fuoco i treni Intercity e regionali potranno subire ritardi infine proseguono fino al 6 agosto i lavori di riqualificazione alla stazione Euclide della ferrovia regionale Roma Viterbo fino a termine lavori i treni in direzione Montebello transitano senza fermarsi alla fermata e regolarmente effettuata invece dai treni in direzione di Flaminio da Tommaso Renzi e Astral infomobilità tutto grazie per l'ascolto e il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

#Treni | #Lavori | Modifiche Ferrovie Laziali Regione Lazio, cancellazioni, limitazioni/variazioni e sostituzioni con bus 9 e 10 #luglio, per lavori alla stazione di Roma Ostiense, per alcuni treni delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Vit Vai su Facebook

