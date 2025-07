osimhen ha scelto la turchia per sentirsi libero in una dimensione adatta al suo carattere corsera

Victor Osimhen ha scelto la Turchia per sentirsi libero, in un contesto che si adatta al suo spirito indomabile. Dalla conquista della Serie A con il Napoli alla recente avventura turca, il suo talento esplosivo ha fatto innamorare tifosi e club. Ora, con una valutazione di 75 milioni, la sua storia continua a emozionare e a sorprenderti: sarà il prossimo grande colpo di mercato? Restate sintonizzati per scoprire il sequel di questa straordinaria carriera.

Victor Osimhen è la telenovela di questo e dello scorso mercato estivo. Un calciatore estasiante, che in prestito in Turchia ha segnato 37 gol in una stagione. Che a Napoli ha dominato la Serie A nell’anno dello scudetto ma che poi, successivamente e anche a causa di un carattere non sempre ben smussato e oseremmo dire maturo ha rovesciato le carte in tavola. E ora ci si ritrova a venderlo per 75 milioni (Retegui è stato venduto a 68 circa, Wirtz al Liverpool a più di 110 ma non valgono il nigeriano). Amore e odio. Osimhen, col Napoli amore e odio. Ha sempre agito secondo la sua volontà (Corsera). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it