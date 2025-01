Lanazione.it - L'Esercito a Pitti presenta le giacche con la seta di paracadute

Firenze, 15 gennaio 2025 - L’Italiano lancia ala collezione autunno – inverno 2025 – 2026. La collezioneSportswear per l’inverno 2025 si ispira ai colori evocativi dell’Artico, con una palette colori dominata dal blu e dal bianco neve. Questa scelta cromatica, non solo estetica, vuole rinnovare l’attenzione per un impegno concreto contro il riscaldamento globale, un tema di grande rilevanza a cui si uniscono design e innovazione. Pertanto i, simbolo di resistenza e protezione, a termine della vita operativa vengono trasformati in piumini caldi e imbottiti, ideali per le stagioni più fredde. Tra le novità inoltre la Capsule Collection di capi riscaldabili, progettati per offrire calore e comfort senza rinunciare allo stile, attraverso un reticolato riscaldante all’interno di felpe e giacconi, attivabile tramite una semplice ricarica.