Biccy.it - La reazione di Ilan all’eliminazione e quella di Anna Pettinelli dopo la messa in onda del daytime: “Che pazienza”

Leggi su Biccy.it

In radio da un solo giorno con il nuovo singolo Sangue Blu,è stato eliminato a sorpresa dalla scuola di Amici. Una decisione presa in maniera autonoma dalla sua professoressache ha deciso di comunicargli l’eliminazione durante un. “Ho scelto di dirtelo in questo luogo che è un po’ più intimo, per raccogliere anche le tue sensazioni, le tue impressioni, quello che vuoi, e non in puntata“, gli ha detto. E ladel cantante non è tardata ad arrivare.eliminato a sorpresa da Amici, ecco perché https://t.co/8mlJ1Ci0YJ #Amici24— BICCY.IT (@BITCHYFit) January 15, 2025, che prima di entrare a far parte della squadra diera un allievo di Rudy Zerbi, le ha risposto: “Non ho capito, allora, perché sono passato con te. Non so cosa altro devo dire.