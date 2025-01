Iodonna.it - La premier festeggia 48 anni e il suo omologo albanese la sorprende inginocchiandosi per consegnarle un regalo

In ginocchio e con un foulard in: con questo siparietto il primo ministro dell'Albania Edi Rama ha omaggiato laGiorgia Meloni salutandola al suo arrivo alla Sustainability Week di Abu Dhabi, nel giorno del suo quarantottesimo compleanno. «La devi smettere con questa storia», ha sorriso Meloni prima di abbracciare il leaderche più volte ha parlato di lei chiamandola «sorella». Rama ha spiegato che il foulard è stato realizzato da un produttore italiano che si è trasferito in Albania diventando cittadino