Ilgiorno.it - La “droga del combattente”: cos’è e quali sono gli effetti della sostanza sequestrata a Malpensa

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese) – Nove narcotrafficantistati arrestati e 120 chili di stupefacenti varistati sequestrati, complessivamente, nel corso del periodo festivo dalla Guardia di Finanza di Varese. Il bilancio è stato reso noto stamani il Comando provinciale del capoluogo. Tra le nuove sostanze importante illegalmente compare il Tramadolo, un farmaco di origine oppiacea, noto anche come "del", conantidolorifici e anestetizzanti che consentono di alleviare dolore e stanchezza e protrarre gli sforzi fisici o lo stato di euforia indotto. I finanzieri, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, ne hanno sequestrate oltre 12mila pastiglie in aeroporto. Nel consuntivoGdf cianche alcuni casi di rilievo: due ovulatori arrestati con la cavità addominale piena di cocaina, e una donna che indossava un corpetto imbottito di