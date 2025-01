Inter-news.it - Inter-Bologna, un big rientra ma parte fuori: Inzaghi ne rilancia due

Oggi, recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Simoneritrova un big, che però è pronto a ripartire dalla panchina. Mentre due titolarissimi saranno nuovamente in campo. La probabile formazione.ULTIME – Si va verso, recupero della diciannovesima giornata di campionato. I nerazzurri vanno a caccia del successo per portarsi a meno uno dal Napoli e a più tre sull’Atalanta, che ieri ha pareggiato in casa contro la Juventus. Simonedovrà fare a meno di due super centrocampisti come Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Entrambi, infatti, non ci saranno con l’armeno che spera di esserci domenica sera contro l’Empoli sempre a San Siro. Ma c’è un recupero importante in difesa: ossia Francesco Acerbi. Il difensore ex Lazio nuovamente arruolabile, ma partirà dalla panchina.