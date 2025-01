Inter-news.it - Inter-Bologna probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi

e leinA, in questo caso solo per quanto riguarda la squadra di. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per il recupero della 19ª giornata diA, ovvero l’ultima del girone di andata posticipata a causa degli impegni dei Campioni d’Italia in Supercoppa Italiana a inizio anno. Ecco le ultimissime novità nell’undici inizialeanoMILANO – Primo asterisco da togliere per l’di Simone, che ospita ildi Vincenzo Italiano per recuperare la partita diA non andata in scena in apertura di anno solare. L’ulteriore frenata dell’Atalanta ufficializza il secondo posto dell’, anche se in coabitazione a quota 43 punti, e lascia solo il Napoli (47) davanti.